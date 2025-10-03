Воспитанников детсада Подольска приняли в отряд юных инспекторов движения
В Подольске сформировали отряд юных инспекторов движения
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
В Подольске воспитанников детсада № 3 «Снежинка» приняли в отряд юных инспекторов движения. В церемонии приняли участие сотрудники Госавтоинспекции, представители 109-й Военной автоинспекции и воспитатели.
До этого прокурор Московской области Сергей Забатурин сообщил, что ежегодно уровень аварийности на дорогах региона снижается.
Дети продемонстрировали знание правил безопасности на дорогах, поучаствовали в викторинах и спортивных соревнованиях, а также дали обещание не нарушать ПДД. После этого каждому вручили значок и памятные подарки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по предупреждению и снижению травматизма на железной дороге.