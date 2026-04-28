За неделю онлайн-услугой по записи в кружки и секции воспользовались порядка 11 тыс. раз в Московской области

За последнюю неделю жители региона проявили высокий интерес к электронной услуге «Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств»: ею воспользовались около 11 тыс. раз. С начала 2026 года количество онлайн‐заявлений превысило 100 тыс. Такие данные предоставила пресс‐служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Рост популярности цифрового сервиса наглядно демонстрирует, насколько востребованы удобные и быстрые способы организации дополнительного образования для детей. Родители и опекуны все чаще отдают предпочтение онлайн‐формату: он позволяет сэкономить время, избежать очередей и оперативно подобрать подходящие занятия для ребенка.

Подать заявление можно на региональном портале госуслуг — в разделе «Образование», подраздел «Допобразование» и в блоке «Комплексные услуги». Ключевое преимущество сервиса — возможность записать ребенка сразу в несколько кружков и секций по одному заявлению. Это особенно удобно, если родители хотят дать ребенку разностороннее развитие, например, совместить занятия спортом, творчеством и техническими дисциплинами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников по МХК.