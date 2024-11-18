Жителей Подмосковья предупредили о мошенниках, предлагающих установить на телефон новое приложение

В Прокуратуре Московской области предупредили жителей региона о мошенниках, которые предлагают установить на телефон новое приложение. Жертвой подобной схемы стала пенсионерка из Балашихи.

Так, 73-летней дачнице по видеосвязи в мессенджере позвонил якобы сотрудник компании «Мосэнергосбыт». Злоумышленник рассказал, что скоро на даче женщины установят новый счетчик, но уже сейчас она может использовать соответствующее приложение. После этого мошенник отправил жительнице ссылку для установки сервиса.

Пенсионерка перешла по ссылке, и на экране телефона появилась надпись «тест-работа». Помня слова «сотрудника» о том, что для установки приложения требуется время, женщина ни о чем не переживала. Однако вскоре ее телефон сам включился, и ей начали поступать сообщения о списании денег с банковских счетов. В общей сложности у жительницы похитили более 1,1 миллиона рублей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле городской прокуратуры Балашихи.