В Кирове обсуждают судьбу льготы для сотрудников детских садов, благодаря которой их дети три года могли посещать детсад бесплатно. Срок действия меры истекает 31 декабря 2026 года, и администрация города предложила продлить ее еще на год — с 1 января по 31 декабря 2027-го. Однако объем поддержки решено сократить: вместо полного освобождения от платы сотрудники будут вносить половину самостоятельно, сообщил newsler.ru.

По данным чиновников, средняя зарплата работников детсадов выросла с ₽33,2 тыс. в 2023 году до ₽46,6 тыс. в 2026-м, а в середине 2027-го оклады снова увеличат. За год власти намерены оценить, нужна ли такая мера в принципе. На 2027-й на нее потребуется ₽31,6 млн — средства уже заложены в проект бюджета.

Геннадий Плехов, председатель комиссии Думы, где рассматривалась инициатива, напомнил: льгота была рассчитана на три года и почти исчерпала себя. По его словам, речь идет о продлении еще на год, но в несколько ином объеме. Некоторые депутаты предлагали сохранить стопроцентную льготу и растянуть ее на три года, однако при голосовании эти поправки не прошли.

Вопрос вынесут на заседание Думы, которое состоится 25 ноября. Отдельно стоит отметить: обновленная мера будет распространяться на всех сотрудников детсадов с детьми, тогда как раньше действовала только для зарегистрированных в Кирове.

Стоит добавить, что решение о частичном сохранении льготы выглядит компромиссом между бюджетными ограничениями и желанием поддержать сотрудников детсадов. Полный отказ от меры мог бы ударить по семьям, а возврат к 100% потребовал бы дополнительных расходов, которые в проект бюджета не заложены. Именно поэтому власти выбрали промежуточный вариант — сохранить саму льготу, но разделить расходы с работниками.

Ранее сообщалось, что жителям Подмосковья рассказали о возможности подтверждения права на льготу в автобусе через МАКС ID.