Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомметировал для сайта НХЛ свою безголевую серию. В матче с «Баффало Сейбрз» (3:6) россиянин установил личный антирекорд за всю заокеанскую карьеру, не забив в 15-м матче подряд.

Овечкин уверен, что все наладится, если продолжать и дальше работать.

«Иногда все складывается не в твою пользу, но нужно просто продолжать биться и не сдаваться. Моменты у меня есть. Иногда присутствует излишняя скованность. Необходимо гнуть свою линию и продолжать работать», — сказал Овечкин.

В нынешнем сезоне 41-летний россиянин набрал 6 (1+5) очков в 20 матчах. При этом в игре «Баффало» Овечкин установил один рекорд: он стал лидером «Вашингтона» по результативным передачам за всю историю (763), опередив на один пункт своего давнего партнера Никласа Бэкстрема.

Овечкин стал четвертым европейцем, кто лидирует в своей франшизе по голам, передачам и набранным очкам, после Даниэля Альфредссона («Оттава»), Александра Баркова («Флорида») и Патрика Элиаша («Нью-Джерси»).