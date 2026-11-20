По данным издания, значительная часть системы строилась несколько десятилетий назад и сейчас ее состояние оставляет желать лучшего. Кое-где трубы настолько затвердели, что фактически стали бетонными, в других местах скопились отложения, с которыми обычными методами не справиться, пояснил мэр. Ситуацию усугубляет отсутствие технической документации: по ряду участков у городских служб нет точных данных о том, где проложены коммуникации.

По словам Юмадилова, примерно в 50% случаев состояние сетей просто не позволяет провести очистку. Все участки, которые еще поддавались обработке, коммунальщики привели в порядок в этом году. Теперь власти Оренбурга собираются объявить торги на комплексное обследование всей ливневой системы. Специалистам предстоит оценить реальное состояние сетей, выявить проблемные участки и определить, какие из них требуют ремонта в первую очередь.

Ранее сообщалось, как в Тюмени сливали нечистоты.