Жители Подмосковья приняли участие в экомарафоне «Чистая Деревня»
Фото: [Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
Жители Подмосковья приняли участие во всероссийском экомарафоне «Чистая Деревня», передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В целом по стране мероприятие собрало свыше 1,2 тысячи участников. За два с половиной месяца они собрали более двух тысяч мешков мусора и провели 78 субботников.
В Подмосковье в рамках акции уборку провели на территориях деревни Осташково в Мытищах и рабочего поселка Правдинский в Пушкино. В этих населенных пунктах было собрано 18 и 8 мешков мусора соответственно.
Следующий марафон запланирован на весну следующего года.