В Подмосковье прошли гуманитарные ярмарки от «Молодой Гвардии»

«Молодая Гвардия Единой России» провела в Подмосковье гуманитарные ярмарки, в рамках которой жители плели маскировочные сети, писали письма участникам специальной военной операции, собирали гуманитарную помощь и знакомились с работой добровольческих отрядов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

Серия окружных ярмарок «Помогаем вместе» состоялась в Солнечногорске, Королеве, Щелкове и еще в десятке городов Подмосковья. Руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в Московской области Диана Алумянц подчеркнула, что такие мероприятия позволяют объединить на одной площадке сотни людей, сбор помощи, работу добровольческих мастерских.

«Мы хотели познакомить жителей с этой работой и показать, какое большое сообщество сегодня помогает фронту. Были мамы с детьми, взрослые, серебряные волонтеры и молодежь», — отметила она.

Так, например, в Солнечногорске ярмарка прошла у Путевого дворца, там работали зоны сбора помощи, мастерские, пункты сортировки и упаковки грузов. Кроме того, молодогвардейцы провели презентацию гуманитарных миссий. В Центральном городском парке Королева активисты организовали плетение маскировочных сетей, подготовку писем бойцам, сбор помощи. Мероприятие прошло и в новом парке Щелкова, реконструированном по народной программе «Единой России». Свои проекты представили и соседние округа.

Депутат Госдумы Денис Майданов, посетивший щелковскую ярмарку, отметил, что поддержка бойцов — дело всей страны. По его словам, представители «Молодой Гвардией» собрали людей, организовали площадки, привезли технику, чтобы каждый житель мог внести свой вклад.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.