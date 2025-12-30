Жителям Подмосковья рассказали, как уберечь домашних животных от переохлаждения зимой

Ветеринары Подмосковья рассказали жителям, как уберечь питомцев от переохлаждения во время прогулки зимой. Советы специалистов приводит Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Основные признаки того, что животное замерзло — поджатие лап, дрожь, взъерошенная шерсть, бледность слизистых оболочек пасти. При наличии хотя бы одного из этих симптомов следует сразу же вернуться домой.

Чтобы быстро согреть животное, рекомендуется положить его на теплую подстилку, укрыть пледом и предложить теплую воду. Если температура питомца опустилась ниже 37,5 градуса, его дыхание замедлилось, он стал вялым или дрожь в теле продолжается на протяжении долгого времени, следует незамедлительно обратиться к ветеринару.

Особого внимания требует подготовка к зимним прогулкам маленьких щенков. Их нужно приучать гулять в холодную погоду постепенно. Если на улице сильный мороз, лучше воздержаться от выхода.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей посетить массовые мероприятия, которые пройдут в области зимой.