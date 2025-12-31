Жителям Подмосковья рассказали о работе главного катка в парке «Патриот»

На Соборной площади Главного храма Вооруженных сил России в Центральном парке «Патриот» работает главный каток Подмосковья площадью более 3,6 тыс. кв. м, над ним установлен световой шатер длиной около 200 м, украшенный гирляндами, сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Каток работает ежедневно с 10:00 до 22:00, сеанс катания длится полтора часа. В среду, 31 декабря, каток будет работать до 18:00, после чего закроется на новогоднюю ночь. Площадка откроется в четверг, 1 января, в 14:00. Катание и прокат коньков на главном катке бесплатны.

*Возрастное ограничение 0+