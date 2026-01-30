Жителям Подмосковья рассказали об итогах реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» за год

В Министерстве экономики и финансов Московской области рассказали об итогах реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в 2025 году.

В его рамках медучреждения региона получили 118 единиц нового оборудования. Также открыли две новые поликлиники в общей сложности на 1,1 тыс. посещений — в Ленинском округе и Котельниках. Помимо этого, были выданы разрешения на ввод еще двух поликлиник в Богородском округе и Люберцах.

Санавиация за год эвакуировала 882 пациента. Общее количество вылетов составило 905. В части профилактики сердечно-сосудистых заболеваний лекарствами обеспечили почти 50 тыс. пациентов.

Системы непрерывного мониторинга глюкозы получили 3,2 тыс. детей в возрасте от 2 до 17 лет включительно с сахарным диабетом 1 типа, а также 4,4 тыс. беременных женщин с диабетом.

Лекарственную терапию в амбулаторных условиях получили 346 пациентов с хроническим вирусным гепатитом С. Также провели скрининги на антитела к гепатиту С у 520 тыс. человек в возрасте от 25 лет.

