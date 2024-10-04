Боец специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» в составе ВС РФ с позывным Москва рассказал, где ВСУ прячут военную технику в Курской области. В комментарии РИА Новости он отметил , что украинские военные размещают свою технику в населенных пунктах под Суджей.

По словам российского военнослужащего, боевые машины ВСУ прячут во дворах жилых домов, а также в лесополосах.

«Куда можно, туда они ее (технику и вооружение) суют», — отметил военный.

В приграничных районах Курской области продолжаются бои между ВС РФ и ВСУ. Российские военные продолжают операцию по вытеснению врага с территории России.

Украинские военные незаконно пересекли границу РФ через Суджанский район Курской области, прикрываясь массированным обстрелом населенных пунктов. К месту захода ВСУ на территорию РФ были направлены дополнительные силы российской армии.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что ВСУ потеряли 60 человек при попытке прорваться на границе с Курской областью.