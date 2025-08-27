Алиев обратился к Армении с предупреждением о территориальной целостности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал резкое заявление в адрес Армении о вопросе территориальной целостности. В интервью телеканалу Al Arabiya он предупредил о том, что в случае, если Ереван не прекратит оспаривать территориальную целостность республики, Баку предпримет ответные меры.

Стоит отметить, что это заявление было сделано на фоне продолжающихся дипломатических разногласий между двумя странами относительно статуса Нагорного Карабаха и приграничных территорий.

Алиев выразил уверенность в том, что подобный сценарий будет иметь предсказуемые последствия для армянской стороны.

«Если Армения перестанет признавать нашу территориальную целостность, мы поступим так же с их территориальной целостностью. И кто выиграет, а кто проиграет в этом случае? Думаю, это риторический вопрос», — сказал азербайджанский лидер.

По словам Алиева, почти пятая часть земель Азербайджана оказалась оккупирована Арменией, а количество беженцев и вынужденных переселенцев достигло отметки в 1 млн человек.

Алиев также отметил, что главным камнем преткновения стала формулировка в Конституции Армении, которая, по его словам, содержит претензии на территориальную целостность Азербайджана.

Глава государства подчеркнул, что путь к прекращению огня занял несколько лет и завершился в Вашингтоне благодаря усилиям президента США Дональда Трампа.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил супругу главы Азербайджана Ильхама Алиева и передал ему привет.