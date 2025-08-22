«Передайте привет мужу»: Путин поздравил супругу президента Азербайджана с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил вице-президента Азербайджана и жену главы республики Ильхама Алиева Мехрибан Арифовну с днем рождения. Текст поздравительной телеграммы опубликовало агентство «Азертадж».

В своем обращении российский лидер пожелал Алиевой здоровья, благополучия и успехов в ее государственной деятельности.

«Уважаемая Мехрибан Арифовна, примите сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения», — говорится в тексте.

Отдельно Путин попросил Алиеву передать привет ее супругу, а также всем членам семьи.

Этот жест со стороны российского лидера вызывает особое внимание, в частности, из-за напряженных отношений, которые в последнее время сложились между Москвой и Баку. В июле Азербайджан выразил недовольство в связи с арестами выходцев республики, которые в разных российских регионах занимались криминалом.

После напряженной ситуации Баку начал задерживать граждан России. В частности, азербайджанскими силовиками были задержаны российские журналисты, работавшие в представительстве агентства Sputnik.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге задержали членов азербайджанской этнической организованной преступной группировки (ОПГ).