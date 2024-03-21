Аналитик Меркурис предрек скорый прорыв ВС РФ на нескольких участках фронта

Недавние слова российского лидера Владимира Путина об отказе от тактики с упором в активную оборону свидетельствует о том, что в вскоре армия РФ прорвет вражеские позиции сразу на нескольких участках фронта. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в беседе с Duran, опубликованной на видеохостинге YouTube .

Эксперт допустил, что в ближайшее время ситуация на фронте для украинских ВС «станет еще хуже». Он указал на то, что за последние дни стало появляться большое количество сообщений о продвижениях российских ВС на украинской территории. Аналитик предположил, что скоро такие прорывы можно будет наблюдать во многих фронтовых точках.

До этого Меркурис предсказал коллапс украинской обороны, после которого ВСУ более не смогут сдерживать ВС РФ под Харьковом.

Накануне стало известно о том, что артиллеристы РФ уничтожили 4 вражеских блиндажа вместе с находящимся внутри личным составом.