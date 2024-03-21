Российские артиллеристы уничтожили четыре блиндажа ВСУ вместе с укрывшимся в них личным составом

Наблюдение при помощи беспилотников выявило местонахождение неприятельской позиции. После этого по ней был нанесен эффективный удар артиллерией, который нанес врагу заметные потери. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, слова его представителей привел ТАСС .

Барражирующими над передним краем беспилотниками было засечено передвижение украинских военнослужащих. После этого данные были направлены артиллеристам.

«После получения координат цели командиром подразделения было принято решение на применение 152-миллиметровых орудий «Гиацинт-Б», - указали в военном ведомстве.

Затем артиллеристы открыли огонь, а бойцы ВСУ стали прятаться в блиндажах. В результате 4 таких укрепления были уничтожены вместе со спрятавшимися в них солдатами. Таким образом было убито и ранено около 30 неприятельских военных.

Ранее сообщалось, что российские снайперы всего за минуту сумели ликвидировать группу польских наемников. После трехдневного наблюдения за противником последовало почти мгновенное уничтожение целей. Снайперское подразделение застрелило более десятка наемных солдат.