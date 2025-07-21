Арестованный бизнесмен Карапетян устроил «разбор полетов» Пашиняну из-за его политики

В Армении разразился новый политический скандал — находящийся под арестом предприниматель Самвел Карапетян обрушился с резкой критикой на премьер-министра республики Никола Пашиняна, обвинив его в провале внешней политики. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале совета по защите бизнесмена.

По мнению Карапетяна, Ереван добровольно сдал сильные переговорные позиции после карабахского конфликта, что привело к потере территорий и утрате суверенитета в ключевых вопросах.

«Нынешним властям „удалось“ пренебречь национальными ценностями и уступить противнику все, ожидая взамен неопределенного обещания мира, совершенно ничего не значащего бумажного документа», — отметил Карапетян.

Особое возмущение у арестованного бизнесмена вызвали планы по Зангезурскому коридору — Азербайджан настаивает на его создании через армянскую Сюникскую область.

Карапетян утверждает, что власти готовы «передать коридор под управление США» ради сомнительных обещаний мира. Он напомнил, что Армения уже отказалась от международных посредников в пользу Турции, что, по его мнению, подрывает позиции страны.

По словам Карапетяна, нынешнее поведение и репутация руководства Армении дискредитируют не только его лидера, но и всю страну в глазах международного сообщества.

Напомним, Карапетян был арестован 17 июня. Инцидент произошел после того, как бизнесмен вступился за Армянскую апостольскую церковь (ААЦ), ранее раскритиковавшую решение Пашиняна отдать под контроль Азербайджана несколько приграничных сел.

Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва при необходимости готова помочь Карапетяну и защищать его интересы.

Ранее сообщалось, что адвокаты бизнесмена Самвела Карапетяна направили письмо в генпрокуратуру Армении из-за его ареста.