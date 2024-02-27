Байден предупредил Украину об ужасном будущем для нее

Президент США Джо Байден решил нагнать страху на конгрессменов, которые не желаю финансировать военные расходы Украины за счет американских налогоплательщиков, передает Reuters.

Для того, чтобы хоть как-то катализировать процесс одобрения выделения 60 млрд долларов Киеву Байден предупредил об ужасных последствиях для Украины на фоне отсутствия единодушия законодателей США. Он посетовал, что ситуация на фоне отсутствия средств, ухудшается для Украины и ее народа с каждым днем.

«Нам предстоит много работы», — подчеркнул глава Белого дома на встрече с лидерами обеих палат американского конгресса.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.