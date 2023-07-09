Байден признался в отсутствии в НАТО единства по вопросу приема Украины

В НАТО в настоящий момент нет единства по поводу возможного вступления в альянс Украины, заявил президент США Джо Байден в интервью CNN.

Он считает преждевременным выносить этот вопрос на голосование.

Издание Politico опубликовало материал, в котором говорится о том, что позиции США и Германии по вопросу вступления Украины в НАТО несколько смягчились. В то же время среди членов альянса остается еще немало скептиков, которые считают, что Украина должна выполнить ряд условий, прежде чем получить приглашение в НАТО.

В Киеве все же рассчитывают, что после саммита в Вильнюсе путь Украины в НАТО станет чуть короче. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, уже достигнуто несколько важных соглашений в этом направлении – каких именно, дипломат не уточнил.