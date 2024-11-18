Байден ушел от ответа на вопрос журналистов об ударах ATACMS вглубь России

Уходящий глава Белого дома Джо Байден, находящийся с визитом в Бразилии, отказался отвечать репортерам президентского пула на вопрос о якобы принятом им решении санкционировать удары дальнобойным американским оружием вглубь российской территории, проинформировал пресс-пул Белого дома.

17 ноября стало известно, что глава Белого дома Джо Байден впервые дал разрешение Украине использовать имеющиеся у нее западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. Об этом со ссылкой на сразу несколько источников в администрации США написала газета New York Times. Отмечается, что данное решение связано с «необходимостью усиления обороны украинских военных» из-за якобы присутствия в Курской области военнослужащих Северной Кореи.

«Президент Байден не ответил на выкрикнутый ему вопрос по украинской тематике по окончании его выступления», — говорится в сообщении.

Минобороны США и штаб избранного президента США от Республиканской партии Дональда Трампа пока также не комментируют данные сведения.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп может отменить данное разрешение после своей инаугурации.