Избранный президент США, республиканец Дональд Трамп, может подвергнуть пересмотру решение своего предшественника Джо Байдена об ударах американскими ракетами вглубь территории России, об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление представителя переходной команды 47-го главы Белого дома.

Ранее стало известно, что глава Белого дома Джо Байден впервые дал разрешение Украине использовать имеющиеся у нее западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. Об этом со ссылкой на сразу несколько источников в администрации США написала газета New York Times. Отмечается, что данное решение связано с «необходимостью усиления обороны украинских военных» из-за якобы присутствия в Курской области военнослужащих Северной Кореи.

«Дональд Трамп может подвергнуть пересмотру решение Байдена об ударах американским оружием вглубь территории России», — заявил представитель переходной команды Трампа.

Напомним, киевский режим с воодушевлением воспринял снятие Вашингтоном, а затем Парижем и Лондоном ограничения на удары вглубь российской территории при помощи дальнобойного оружия. По информации агентства, ВСУ планируют уже в самое ближайшее время воспользоваться появившейся у них атакующей опцией и нанести удары по России западными дальнобойными снарядами. Как уточнили источники, для первой атаки применят американские ракеты ATACMS.

В минувшем сентябре в интервью «Известиям» российский лидер дал четко понять: санкционирование Западом ударов ВСУ вглубь российской территории оружием будет расцениваться Москвой как прямое участие НАТО в украинском конфликте.