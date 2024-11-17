Байдена унизили, поставив в дальнем углу на групповом фото участников саммита АТЭС

На проходящей в столице перу Лиме конференции стран-членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) действующий глава Белого дома Джо Байден оказался во время традиционной групповой фотосессии, мягко говоря, в тени многих остальных мировых лидеров. На это обратило внимание американское издание New York Post.

Отмечается, что Байдена, словно «хромую утку», фактически унизили, поставив на групповом фото участников саммита АТЭС в самом дальнем углу. Раньше на форумах подобного уровня американец присутствовал, впрочем, как и остальные президенты США, исключительно в центре совместного фото.

Судя по выражению лица Байдена, заметно, что американец явно не в восторге от такого положения дел. Впрочем, когда настал через щелкнуть затвором фотокамеры, президент США, что расположился в заднем ряду между лидерами Таиланда и Вьетнама, все-таки изобразил какое-то подобие голливудской улыбки.

К слову, от России в Лиме вице-премьер правительства Оверчук. Как можно увидеть, его и то поставили гораздо ближе к центру, в отличие от «лидера свободного мира».

Во главе же всех присутствующих стоит председатель КНР Си Цзиньпин. Политик находится аккурат по руку с президентом Перу Диной Болуарте.

Ранее сообщалось, Си Цзиньпин заявил Байдену на полях АТЭС в Лиме, что готов работать с новой администрацией США.