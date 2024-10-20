Балицкий: Россию больше никто «не разведет» на новые Минские соглашения
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Россию больше никому не удастся «развести» на новые Минские соглашения, чтобы потом их не исполнять, как первые две договоренности, подписанные в столице Белоруссии. Об этом в беседе с ТАСС заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Кроме того, как подчеркнул глава региона, всех тех, кто воевал и продолжает с оружием в руках защищать преступный режим Владимира Зеленского, не простят ни в России, ни на Украине.
«Нас уже больше никто не разведет ни на „Минск-1“, ни на „Минск-2“, ни на „Хасавюрт“, — сказал он.
Ранее Балицкий рассказал, что российские военные за последние дни существенно продвинулись и уже занимают окраину города Гуляйполе в Запорожской области, что находится под оккупацией ВСУ последние годы.