Балицкий: ВС России вышли на окраину города Гуляйполе в Запорожской области

Российские военные за последние дни существенно продвинулись и уже занимают окраину города Гуляйполе в Запорожской области, что находится под оккупацией ВСУ последние годы. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Наши Вооруженные силы сейчас находятся на окраине города Гуляйполе. То есть продвижение у нас небольшое, но, в общем-то, мы не являемся основным участком», — рассказал Балицкий.

В продолжение темы губернатор Запорожской области добавил, что сейчас основные боевые действия на указанном участке фронта разворачиваются в воздухе.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после того, как ВС РФ выгонят ВСУ из Херсона, будут освобождены сначала Николаев, а затем Одесса.