Бельгийский премьер де Кроо поддержал идею о покупке оружия для ВСУ на доходы от активов России

На те доходы, которые идут от замороженных в Европе российских финансов, стоит преимущественно покупать вооружения для украинской армии. Так считает премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. Свою точку зрения он высказал во время интервью агентству Reuters.

Он поддерживает идею, по которой Россия сама заплатит Украине за ведение той боевых действий против нее же. На доходы от средств, заблокированных в финансовых учреждениях Европы, надо приобретать именно оружие, и передавать его украинским войскам.

«Думаю, что идея направить их преимущественно на закупку оружия однозначно имеет смысл», - сообщил политик.

Ранее еврочиновница Алиса де Карбонель заявила, что уже летом ЕС может увидеть прорывы российских войск сквозь украинскую линию обороны. По ее мнению, существующая помощь не сильно помогает Украине справиться с ситуацией.