На Украине для ВСУ складывается очень тяжелая ситуация. ВС РФ могут уже этим летом может добиться крупных прорывов на некоторых участках фронта. Так считает Алиса де Карбоннель, замдиректора программы по Европе и Центральной Азии в Международной кризисной группе. Ее мнение привело издание Politico.

Несмотря на то, что ЕС только в последнее время выделил Киеву несколько миллиардов евро, это никак не улучшило положение украинских войск.

«Есть много опасений, что мы можем достичь переломного момента, когда мы потенциально можем увидеть некоторые реальные прорывы России этим летом», - заявила еврочиновница.

Евросоюз выделил деньги государствам из состава этого политического объединения в качестве компенсации за то, что они отправляют Украине свои вооружения. Тем не менее, это не улучшает ситуацию с боеприпасами, и не способствует успехам украинской армии.

Ранее на Западе прозвучал очередной призыв попытаться прекратить конфликт мирным путем. По мнению американского журналиста Касса, США уже осознали, что никакая помощь не спасет Киев. Сами украинцы поймут это только тогда, когда их положение еще более ухудшится.