Белый дом разделяет жертвы мирных людей в Газе и на Украине

Соединенные Штаты видят разницу между жертвами среди гражданского населения в Газе и на Украине. Соответствующее заявление сделал координатор американского Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает информагентство РИА Новости .

Кирби заявил, что правительство Штатов проводит черту между жертвами на территории Газы и Украины. Он подчеркнул, что перед израильскими ударами не стоит целей убийства мирных граждан в Газе. Таким образом координатор признал жертвы среди мирного населения Газы от рук ХАМАС и обвинил российскую сторону конфликта в намеренном убийстве украинских граждан.

Он также подчеркнул, что американское правительство считает, что РФ намеренно и целенаправленно наносит удары по мирному населению Украины. По его словам, в этом у тактики РФ и ХАМАС имеются сходства.