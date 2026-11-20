Двадцатичетырехлетняя олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова сообщила о завершении ортодонтического лечения и показала результат после снятия брекетов, об этом сообщает источник по материалам публикаций спортсменки и видеозаписей в сети. По словам фигуристки, этого момента она ждала больше полутора лет и перед процедурой заметно волновалась, пишет Voice.

Сначала Загитова разместила черно-белый снимок, на котором сидит в кресле, прикрывая рот рукой, а затем опубликовала цветной ролик, где убирает руку и смотрит в зеркало, восклицая от удивления. Позже ведущая шоу «Ледниковый период» записала видео из автомобиля, широко улыбнулась и поделилась радостью от долгожданного снятия конструкций.

Поклонники тепло отреагировали на новость, осыпав спортсменку поздравлениями и отметив естественный вид ее улыбки без установки виниров.

Как проходило лечение и другие факты о фигуристке

Загитова начала ортодонтическую коррекцию в июне 2024 года:

сначала конструкции зафиксировали на верхней челюсти, а затем установили и на нижнюю;

спортсменка регулярно посещала стоматолога и в январе отмечала, что сроки ношения оказались дольше трех месяцев, но она продолжает придерживаться плана лечения.

Также в публикации напоминается, что в мае фигуристку видели в парке развлечений в Китае вместе с 26-летним Артемом Чечихиным, сыном продюсера Юрия Чечихина.