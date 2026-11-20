Жена актера Александра Петрова Виктория Антонова поделилась серией откровенных пляжных фотографий с жаркого курорта, об этом сообщает VOICE . На снимках девушка предстала без макияжа, позируя в бикини, топлес, а также в мокром красном платье, надетом поверх купальника. Публикацию Антонова сопроводила подписью «La bella vita!» на итальянском языке («жизнь прекрасна»), что указывает на вероятный отдых пары или самой Виктории в Италии.

Александр Петров не остался в стороне и публично выразил восхищение супругой в комментариях. Артист назвал жену самой красивой и потрясающей, отметил ее как лучшую супругу и маму, а также сравнил атмосферу опубликованных кадров с киноработами итальянского режиссера Паоло Соррентино.

Брак Александра Петрова и рождение сына

Отношения с Викторией Антоновой, не связанной с индустрией кино и шоу-бизнеса, актер рассекретил в сентябре 2023 года уже после официальной регистрации брака: