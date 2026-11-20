Пляжная фотосессия топлес и в мокром платье: как Александр Петров оценил снимки жены
Актер Александр Петров сравнил курортные снимки жены с фильмами Соррентино
Жена актера Александра Петрова Виктория Антонова поделилась серией откровенных пляжных фотографий с жаркого курорта, об этом сообщает VOICE. На снимках девушка предстала без макияжа, позируя в бикини, топлес, а также в мокром красном платье, надетом поверх купальника. Публикацию Антонова сопроводила подписью «La bella vita!» на итальянском языке («жизнь прекрасна»), что указывает на вероятный отдых пары или самой Виктории в Италии.
Александр Петров не остался в стороне и публично выразил восхищение супругой в комментариях. Артист назвал жену самой красивой и потрясающей, отметил ее как лучшую супругу и маму, а также сравнил атмосферу опубликованных кадров с киноработами итальянского режиссера Паоло Соррентино.
Брак Александра Петрова и рождение сына
Отношения с Викторией Антоновой, не связанной с индустрией кино и шоу-бизнеса, актер рассекретил в сентябре 2023 года уже после официальной регистрации брака:
- новость стала неожиданностью для публики, поскольку ранее Петров состоял в отношениях с актрисой Стасей Милославской;
- пышное свадебное торжество пара сыграла спустя два месяца после росписи — 25 ноября 2023 года;
- в апреле 2025 года у супругов родился сын Федор, который в настоящее время находится на курорте вместе с мамой.