Белый дом: Украина получила от США все, что просила для контрнаступа

В американской администрации прокомментировали ход поставок помощи Киеву от Вашингтона для успешного контрнаступления. Как заявил координатор стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности США Джон Кирби, украинцам было предоставлено все, о чем они просили.

Кирби отдельно подчеркнул во время пресс-брифинга, что всю запрошенную помощь Украины получает в считанные дни - быстро и оперативно.

«Все, что, как говорили украинские военные, им нужно для проведения этого контрнаступления, они получили от США, от наших союзников и партнеров», - сказал Кирби на брифинге для журналистов, его цитирует РИА Новости.

Кирби отметил, что прогресс контрнаступления ВСУ в значительной степени обеспечивает поддержка США на всех уровнях, которую он назвал «беспрецедентной и исторической».

В заключении представитель американских властей добавил, что, ориентировочно, в четверг, 21 сентября, аккурат к визиту в Белый дом президента Украины Владимира Зеленского, администрация объявит о новых поставках Киеву оружия и боеприпасов.