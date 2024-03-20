Блинкен заблокировал заявление G7 с осуждением выборов президента России

Госсекретарь США Энтони Блинкен заблокировал текст заявления стран G7 с осуждением президентских выборов в России, сообщает итальянская газета La Repubblica.

Проект документа был подготовлен председательствующей в «семерке» Италией. По данным издания, выбора президента РФ были названы в нем «фарсом».

Однако Блинкен счел такую формулировку неуместной. Эксперты газеты считают, что осторожность госсекретаря вызвана опасениями по поводу возможного вмешательства Москвы в предстоящие американские выборы.

Ранее советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что российские выборы «не соответствовали критериям свободы и демократичности», но США вынуждены признать реальность, в которой Владимир Путин является президентом России.