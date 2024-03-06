Блогер Бентли считает, что вероятность гражданской войны в США реальна

По словам волонтера и блогера Рассела Бентли, холодная фаза конфликта уже вовсю накрыла Штаты. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что ближайшие президентские выборы в США только усугубляют раскол в обществе, принося с собой новые волнения и противоречия, поскольку доверие к избирательной системе со стороны рядовых американцев стремится к нулю.

По мнению эксперта, гражданская война в Штатах может начаться в течение десяти лет или даже раньше. Тем не менее неизвестно, станет ли она именно братоубийственной войной.