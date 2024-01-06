Bloomberg назвал претензии США на арктический шельф захватом территории

Американские претензии в Арктике идут вразрез с международным правом и являются самым натуральным захватом территории. В этом уверен обозреватель агентства Bloomberg Лиам Деннинг.

В совей статье автор посетовал, что проводимая Вашингтоном агрессивная политика в отношении Арктики представляет собой тревожный сигнал для всего мира.

«То, что США сейчас заявляют о своих правах (в Арктике — прим. ред.), является важным и тревожным предзнаменованием для Арктики и всего мира», – сказано в материале агентства.

В конце 2023 года в американской администрации анонсировали расширение части США в арктическом континентальном шельфе. Примечательно, что на указанную территорию, где обнаружены крупные месторождения газа и нефти, также претендуют Россия и Канада.