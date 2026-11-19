Фото: [ пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области ]

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла жителю региона вернуть средства, которые налоговая инспекция ошибочно списала с его банковских счетов сверх суммы, назначенной судом. После вмешательства правозащитника ведомство признало ошибку и обязалось вернуть деньги.

Поводом для обращения послужило взыскание налогового долга за определенный период по решению суда. Однако инспекция списала со счетов гражданина большую сумму, удержав деньги еще и за прошлый период, во взыскании которого суд ранее отказал.

Ирина Фаевская направила запрос в Управление Федеральной налоговой службы по Московской области. По итогам проверки налоговики подтвердили незаконность списания, закрыли вопрос с задолженностью и оформили возврат средств заявителю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности коммуникации с жителями и востребованности выездных администраций.