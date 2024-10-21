Bloomberg: президент Бразилии Лула передумал ехать в Казань на БРИКС, повредившись головой

Причиной отмены визита президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы на ежегодный саммит БРИКС в российскую Казань стала травма головы, сообщает со ссылкой на медицинские документы Bloomberg.

Согласно полученным новостным агентством данным, буквально накануне в резиденции да Силвы случился несчастный случай, результатом которого стала травма головы у 78-летнего политика. При этом сообщается, что полученная травма помешает лишь заокеанской поездке. Свои президентские обязанности Лула продолжит исполнять в полном объеме.

«В субботу, 19 октября, его осмотрели медики и порекомендовали ему временно избегать длительных поездок. Президентские обязанности да Силва будет продолжать исполнять в полном объеме», — приводится в публикации.

Что до саммита БРИКС в Казани, то лидер Бразилии все же примет в нем участие, но по видеосвязи.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о насыщенном графике Владимира Путина на предстоящем саммите БРИКС в Казани.