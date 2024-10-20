Песков рассказал о марафоне встреч Путина с утра до ночи на саммите БРИКС

График российского лидера Владимира Путина на саммите БРИКС в Казани будет максимально насыщенным, с учетом количества глав мировых держав, которые будут присутствовать на данном международном форуме. Об этом в беседе с репортером ВГТРК Павлом Зарубиным рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, режим Путина включает в себя самый настоящий марафон встреч в двустороннем и многостороннем форматах, что будет происходить фактически «с утра до ночи».

«С утра до ночи каждый день, чередуются многосторонние форматы и двусторонние форматы… Это предстоит в течение следующих трех-четырех дней», — сказал Песков Зарубину.

Напомним, саммит БРИКС в Казани пройдет с 22 по 24 октября.

Ранее стало известно, что врачи запретили президенту Бразилии Луису Инасиу Лула да Силве напрягаться и совершать дальние поездки. Таким образом, глава государства не сможет поехать на встречу БРИКС в Казань.