Bloomberg: Украина получит первую партию боеприпасов по инициативе Чехии

Вооруженные силы Украины в течении ближайших недель получат первую партию артиллерийских снарядов. Как передает Bloomberg, это произойдет в рамках инициативы Чехии по закупке в третьих странах боеприпасов для украинских войск.

По словам представитель чешского Минобороны Яна Йиреша, очень скоро поставленные снаряды смогут пополнить арсеналы ВСУ на передовой.

«В ближайшие недели Украина получит первую партию боеприпасов», — сказал Йиреш.

Представитель Минобороны Чехии, отмечая участие стран Евросоюза в инициативе Праги, отказался уточнить, из чьих запасов планируется взять боеприпасы и на кого именно будет возложена обязанность финансировать закупки.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.