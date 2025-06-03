Предыдущий президент Соединенных Штатов Джо Байден во главе своей политики ставил уничтожение России. Такое заявление сделал бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва. Его точку зрения привела французская газета Le Monde.

По утверждению главы Бразилии, частичную вину за возникновение конфликта на Украине несет Запад. По словам да Силвы, он долго говорил на эту тему с Байденом.

«Байден считал, что Россию нужно уничтожить. А Европа встала на сторону Вашингтона и теперь тратит миллиарды на перевооружение», — указал он.

Политик добавил, что по-прежнему готов поддерживать те переговоры, которые предстоит вести между собой РФ и Украине.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отнес Бразилию к числу тех стран, где есть повышенная вероятность заболеть лихорадкой чикунгунья. Специалисты посоветовали путешественникам поостеречься летать в такие страны. А если уже и решились, то заранее изучить информацию о регионе, который они планируют посетить. Также важно быть в курсе эпидемиологической ситуации в этой местности и следовать советам местных медиков.