В Роспотребнадзоре рекомендовали не летать в страны, где непростая ситуация с лихорадкой чикунгунья

В Роспотребнадзоре следят за ситуацией с лихорадкой чикунгунья. В стране проводится постоянный мониторинг популяции комаров, которые могут переносить инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщают средства массовой информации, российские путешественники в некоторых государствах выражают беспокойство по поводу возможного заражения лихорадкой чикунгунья — вирусным заболеванием, которое передаётся через укусы некоторых видов насекомых, в частности комаров.

В ведомстве напомнили о симптомах заболевания: внезапное повышение температуры тела, интенсивные боли в суставах, мышцах и голове, а также тошнота, утомляемость и кожные высыпания. В отдельных случаях возможны осложнения.

В перечне государств, где зафиксированы случаи заражения лихорадкой чикунгунья, появились новые регионы.

«По данным на 2025 год, к странам с высоким риском заражения можно отнести Шри-Ланку, Маврикий, остров Реюньон, Майотту, Сомали, Бразилию, Колумбию, Индию, Пакистан, Мексику, Нигерию, Филиппины и Таиланд», — пояснили в ведомстве.

Специалисты Роспотребнадзора советуют путешественникам поостеречься летать в такие страны. А если уже и решились, то заранее изучить информацию о регионе, который они планируют посетить. Также важно быть в курсе эпидемиологической ситуации в этой местности и следовать советам местных медиков.