«Будут раскачивать изнутри»: эксперт предупредил об угрозах для России

Угрозы «русскому миру» сохранятся независимо от результатов переговоров на Аляске. Об этом россиян предупредил член Совета по правам человека (СПЧ) в своем телеграм-канале.

По словам Кирилла Кабанова, даже после встречи президентов России и США угрозы для страны не исчезнут. Он уверен, что западные государства продолжат попытки дестабилизировать ситуацию в РФ.

Также член СПЧ считает, что такие страны, как Великобритания, Германия, Франция и Турция, могут использовать «советский сценарий» для ослабления России. Он предполагает, что для этого могут быть задействованы мигранты, которых, по его словам, уже миллионы в стране.

Ранее политолог заявил о неудачной попытке ЕС и Зеленского повлиять на Трампа в Берлине.