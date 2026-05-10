«Денег нет, а бизнес идёт». Ресторан Лепса задолжал налоговой более 1 млн рублей
У столичного ресторана и караоке-клуба «LEPS», связанного с именем Григория Лепса, обнаружена задолженность перед Федеральной налоговой службой. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Сумма долговых обязательств превысила один миллион рублей. По данным на апрель 2026 года, она составляет 1,016 млн рублей.
Точка общепита открылась в центральной части Москвы в конце 2025 года. Проект реализовали совместно с ресторатором Ильей Эстеровым, объединив формат караоке, ночного заведения и ресторана с паназиатской кухней.
ООО «Лофт Групп», где певец выступает одним из учредителей, продемонстрировало за 2025 год выручку около 76 миллионов рублей. Однако, несмотря на финансовые показатели, у бизнеса возникли вопросы со стороны налоговых органов.
Для артиста данное заведение — не первый подобный опыт в ресторанной индустрии.
