«Денег нет, а бизнес идёт». Ресторан Лепса задолжал налоговой более 1 млн рублей

У столичного ресторана и караоке-клуба «LEPS», связанного с именем Григория Лепса, обнаружена задолженность перед Федеральной налоговой службой. Об этом сообщает «Газета.Ru» .

Сумма долговых обязательств превысила один миллион рублей. По данным на апрель 2026 года, она составляет 1,016 млн рублей.

Точка общепита открылась в центральной части Москвы в конце 2025 года. Проект реализовали совместно с ресторатором Ильей Эстеровым, объединив формат караоке, ночного заведения и ресторана с паназиатской кухней.

ООО «Лофт Групп», где певец выступает одним из учредителей, продемонстрировало за 2025 год выручку около 76 миллионов рублей. Однако, несмотря на финансовые показатели, у бизнеса возникли вопросы со стороны налоговых органов.

Для артиста данное заведение — не первый подобный опыт в ресторанной индустрии.

Ранее сообщалось о том, что Аврора Киба задумалась о запуске собственного бренда одежды.