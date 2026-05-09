«Частые позывы и слабый напор струи». Уролог назвал скрытые знаки рака простаты

Рак предстательной железы на начальных этапах часто протекает бессимптомно. Злокачественное образование выявляется уже на стадии прогрессирования болезни, сообщил в интервью изданию «Лента.ру» уролог-андролог, кандидат медицинских наук, руководитель клиники «Атлас» на Серпуховском Валу Константин Антонов.

К возможным симптомам специалист отнес учащенное мочеиспускание, дискомфорт при опорожнении мочевого пузыря, а также слабую струю мочи. Эти признаки могут указывать как на возрастные изменения либо хроническое воспаление, так и на онкологический процесс. Мужчинам после 40 лет рекомендовано регулярное обследование.

«Скрининг включает анализ крови на простатспецифический антиген (ПСА), ультразвуковое исследование предстательной железы, а при необходимости — магнитно-резонансную томографию», — рассказал эксперт.

В группе риска — мужчины старше 50 лет, любители красного мяса и животных жиров, а также люди с избыточной массой тела.

Ранее врач предупредил об опасности привычки ходить в туалет «на всякий случай».