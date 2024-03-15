Бундестаг аплодисментами встретил предложение «заморозить» конфликт на Украине

Лидер правящей партии Германии СДПГ Рольф Мютцених, выступая перед сегодняшним голосованием по вопросу поставок германских дальнобойных ракет Taurus на Украину, предложил депутатам бундестага «подумать, как заморозить войну, а затем и положить ей конец».

По словам Мютцениха, Европа, по сути, уже начала немного уставать от украинского кризиса, что длится уже третий год кряду. Он отметил, что поставки Taurus на Украину не склонят чашу весов в сторону Киева на поле боя от слова совсем.

«Я думаю, нам следует сконцентрироваться на более важных вещах. Почему другие европейские страны не могут предоставить больше средств после всех своих заявлений? (...) Не пора ли нам не только говорить о том, как вести войну, но и подумать, как заморозить войну, а затем и положить ей конец?», – цитирует политика Reuters.

Примечателен тот факт, что все сказанное Мютценихом сразу же вызывало шквал аплодисментов у его коллег по бундестагу.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис рассказал о подробностях своей инициативы по проведению мирного саммита по Украине, о которой страну ранее попросил украинский президент Владимир Зеленский.

В беседе со швейцарским радио Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) Кассис подчеркнул, что конечный положительный результат вряд ли представляется возможным без участия основного игрока, которым в украинском конфликте является Россия.