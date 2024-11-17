CDS: звонок Шольца Путину напугал одну часть Европы и взбесил другую

Телефонный звонок канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину, который, по сути, возобновил диалог между политиками с декабря 2022 года, не на шутку встревожил Европу, пишет итальянская Corriere della Sera.

Газета назвала данный шаг немецкого руководителя первым международным прецедентом после недавней победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США. Длившиеся телефонные переговоры Шольца с Путиным породили неоднозначную реакцию лидеров западных государств.

«Если Трамп все равно намерен поговорить с Путиным, Европа с таким же успехом может начать действовать. Однако в данном случае инициативу взяла на себя не Европа, а Германия», — пишет издание.

Газета отметила, что всё произошедшее, безусловно, очень сильно раздражает Париж с Брюсселем. И заставляет вздрагивать Ригу, Варшаву и Стокгольм. Тут еще и глава киевского режима Владимир Зеленский, который, как напоминают итальянские журналисты, более чем нервно отреагировал на инициативу Шольца.

«Зеленский обвинил канцлера Германии в том, что тот помогает президенту России, уменьшая его изоляцию», — напоминает издание.

Напомним, в минувшую пятницу, 15 ноября, Владимир Путин провел с канцлером ФРГ Олафом Шольцем телефонные переговоры. Это был первый контакт политиков между собой с декабря 2022 года. После начала СВО германская сторона категорически отказывалась от общения на высшем уровне. Как рассказали в пресс-службе Кремля, инициатором беседы, которая продлилась около часа, был Берлин.