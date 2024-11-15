Впервые с конца 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц связался с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить актуальные международные вопросы, включая ситуацию на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В ходе разговора российский лидер указал, что текущий кризис стал следствием долгосрочной стратегии НАТО, направленной на создание антироссийской платформы на территории Украины. По мнению Путина, подобные действия игнорировали российские интересы в области безопасности и права русскоязычного населения региона.

В контексте дипломатического урегулирования конфликта подчеркивалось, что Москва готова к переговорам, которые ранее были прерваны украинской стороной. При этом российская позиция остается неизменной: для достижения договоренностей необходимо учитывать интересы страны в области безопасности, а также сложившиеся территориальные изменения.

Темой диалога стали также российско-германские отношения. Путин отметил, что их уровень заметно снизился из-за недружественных шагов Берлина, однако выразил готовность к восстановлению экономических связей, если Германия проявит соответствующий интерес. Российская сторона подчеркнула свою приверженность договорным обязательствам в энергетической сфере и желание продолжать сотрудничество на взаимовыгодной основе.

Помимо украинского кризиса, обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке. Путин проинформировал Шольца о предпринимаемых Россией шагах по снижению напряженности в регионе и поиску путей мирного урегулирования конфликта.

Стороны договорились поддерживать контакт через своих помощников для дальнейшей координации.

Ранее стало известно о том, что немецкие СМИ сообщили о телефонном разговоре Путина и Шольца.