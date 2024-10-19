Чтец по губам рассказал, что шепнул Байден Обаме про Харрис

Специалисту по чтению по губам Джереми Фримену удалось расшифровать предполагаемый диалог между действующим президентом США Джо Байденом и его предшественником, демократом Бараком Обамой, на прошедших накануне похоронах Этель Кеннеди, пишет британская Daily Mail.

В частности, политики обсуждали возможность кандидата от Демократической партии, вице-президента Камалы Харрис, выиграть предстоящие президентские выборы в США. Среди прочего Байден сказал: «Она не такая сильная, как я». На что экс-глава Белого дома Обама ответил: «Это правда».

Как отмечает издание, похороны Этель Кеннеди стали первым случаем за долгое время, когда Байден с Обамой совместно появились на публике, после отказа первого от участия в выборах в США и его поддержке Камалы Харрис.

Ранее Харрис заявила, что в случае победы на выборах не продолжит курс Байдена.