Харрис заявила, что в случае победы на выборах не продолжит курс Байдена

Вице-президент США Камала Харрис в интервью Fox News подчеркнула , что в случае своей победы на выборах ее президентский срок не будет продолжением политики администрации Джо Байдена.

«Позвольте мне внести ясность: мое президентство не будет продолжением президентства Джо Байдена. И, как каждый новый президент, вступающий в должность, я привнесу свой жизненный и профессиональный опыт, а также свежие идеи. Я представляю новое поколение руководителей», — сказала Харрис.

По словам Харрис, президент должен быть готов к критике и не угрожать заключением оппонентов.

Так вице-президент отреагировала на недавние высказывания своего соперника, кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, о «внутреннем враге» и возможных угрозах использования силовых структур против политических оппонентов в день выборов.

Харрис выразила мнение, что Трамп «недостоин занимать эту должность, он нестабилен и представляет опасность».

Ранее штаб Трампа раскритиковал интервью Харрис, назвав его провалом.