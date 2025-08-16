Что скрывается за рукопожатием в лимузине? Неожиданный ход Трампа на встрече с Путиным

Приглашение Владимира Путина в личный автомобиль Дональда Трампа во время их встречи на Аляске могло быть стратегическим ходом американского лидера, считает военный эксперт Юрий Кнутов. В беседе с NEWS.ru аналитик предположил, что этот маневр позволил политикам обсудить важные вопросы конфиденциально до начала официальных переговоров.

Как отметил Кнутов, опубликованные кадры демонстрируют спокойную реакцию российского президента на нестандартное предложение. "Путин чувствовал себя комфортно, даже улыбался в ответ на вопросы журналистов, что свидетельствует о его позитивном настрое", — пояснил эксперт.

Необычный эпизод произошел перед началом официальных переговоров на военной базе Элмендорф-Ричардсон, где лидеры обсуждали украинское урегулирование и перспективы двустороннего сотрудничества.