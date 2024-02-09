Президент РФ Владимир Путин заявил, что не знает причины, по которой бывший британский премьер-министр Борис Джонсон начал уговаривать руководство Украины от переговоров с Россией в 2022 году. Соответствующее заявление он сделал в интервью с журналистом Такером Карлсоном.

Путин подчеркнул, что тот факт, что Украина поддалась и подчинилась требованиям или уговорам Джонсона является нелепым и печальным. Российский лидер также напомнил, что Давид Арахамия сам недавно заявлял о том, что конфликт мог быть окончен еще полтора года назад, но Киев отговорили британцы.

«Где теперь господин Джонсон? А война продолжается», – указал Путин.

Отвечая на вопрос журналиста, зачем экс-премьер королевства отговорил украинские власти, Путин заявил: «Да хрен его знает, сам не понимаю».

Президент России указал на то, что тогда у западного мира появилось необоснованное заблуждение по поводу того, что российское государство можно будет победить в бою. По мнению Путина, такая иллюзия у них могла появиться «от самонадеянности, от чистого сердца, но не от большого ума».