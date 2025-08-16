«Даю положняк»: Собчак «разложила по полочкам» стиль Путина и Трампа

Телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак обратила внимание на цветовые решения аксессуаров участников российско-американских переговоров на Аляске. В своем Telegram-канале она проанализировала галстуки шести участников встречи в формате «три на три», отметив их фотогеничность и единую цветовую гамму.

Согласно наблюдениям Собчак, Владимир Путин выбрал бордовый галстук, Дональд Трамп — алый, Сергей Лавров — серый, а Юрий Ушаков — пурпурный. С американской стороны Марко Рубио предпочел фиолетовый, а Джейкоб Уиткофф — сиреневый аксессуары.

«Даю положняк. Ну гамма одна, фотогенично», — прокомментировала свой анализ Собчак.

Как отмечает американист Малек Дудаков, выбор Трампом красного галстука не стал неожиданностью. «Это традиционный цвет республиканцев, который сигнализирует о консервативном подходе к мероприятию», — пояснил эксперт. По его словам, американский президент давно использует цвет аксессуаров как элемент политического месседжа.